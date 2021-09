OL - Mercato : avant l’ASSE, Marcelo refait parler de lui et change les plans d’Aulas

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Marcelo (34 ans) a déjà eu plusieurs vies à l’OL. Déjà sous le feu des critiques à l’époque à$où Rudi Garcia était sur le banc des Gones, le défenseur central brésilien avait su se remettre la tête à l’endroit pour revenir sur le devant de la scène... avant de connaître une terrible rechute cet été.

Mi-août, la cuisante défaite à Angers (0-3) lui avait été fatale, obligeant Peter Bosz à le sortir de l’équipe fanion pour l’envoyer en réserve. Et devinez quoi ? Marcelo rayonne et se refait encore la cerise ! « Ça se passe super bien, témoigne un proche de l'équipe de National 2 dans L’Équipe. Il résout plus de problèmes qu'il n'en pose. »

Le Brésilien, très investi, montre l'exemple en permanence et joue un rôle de grand frère. Gueïda Fofana et Jérémie Bréchet le titularisent constamment. Pendant ce temps-là, le quotidien sportif assure que la direction de l'OL espère toujours une issue amiable, afin de se séparer d'un gros contrat en libérant une place d'extracommunautaire. Mais Marcelo, bien à Lyon n'a pas prévu de bouger tout de suite.

