OL - Mercato : avant le PSG, un Gone fait une annonce forte sur son avenir

L'OL va jouer gros ce dimanche soir contre le PSG. S'ils s'inclinent, ce qui est la tendance vu leur début de saison compliqué et leurs défaites consécutives à Lorient puis Monaco alors que le leader parisien marche sur l'eau, l'avenir de Peter Bosz pourrait sérieusement être remis en question. Et déboucher sur une crise caractéristique du club ces dernières années.

Au milieu de ces préoccupations sportives, le Brésilien Tetê aimerait, lui, que son avenir s'éclaircisse. Car, s'il joue depuis février à Lyon, il est toujours sous contrat avec le Shakhtar Donetsk. C'est une décision de l'UEFA qui lui permet de jouer en France pendant toute la durée du conflit russo-ukrainien. L'ailier de 22 ans voudrait cependant être définitivement transféré entre Rhône et Saône et il l'a fait savoir dans L'Equipe du jour : "Ah, bien sûr que je veux rester à Lyon ! Je veux ce contrat, je l'ai déjà dit et je le redis : je veux rester ici. Tous les gens autour de moi doivent travailler pour trouver un accord et que je puisse m'engager définitivement à l'OL".