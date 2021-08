OL – Mercato : Azmoun ou Neres, pas de renfort défensif... Le plan de Juninho s'affine

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Hier, à l'issue de FC Nantes – OL (0-1), Jean-Michel Aulas a lancé une bombe sur la fin du Mercato des Gones. S'il attend qu'un « départ supplémentaire » se formalise (Maxwel Cornet à Burnley), le président rhodanien a confirmé que Lyon travaillait bien sur « une grosse arrivée ». Si Peter Bosz souhaitait un bon joueur par ligne au moins (avant les arrivées d'Emerson et Shaqiri), le Néerlandais va devoir oublier pour un temps son chantier défensif.

L'OL va mettre ses moyens sur un offensif

En effet, Juninho ne travaille pas actuellement sur la venue d'un défenseur central... Et ce malgré la mise à l'écart de Marcelo. Ce poste de recrutement n'est pas vu comme prioritaire à l'OL alors que la venue d'un offensif de poids concentre l'attention du directeur sportif brésilien et de son comparse chargé du volet économique Vincent Ponsot.

L'OL essaie de formuler une grosse offre pour un joueur extracommunautaire. Deux pistes sérieuses sont à l'étude : celle de l'iranien Sardar Azmoun (Zenith Saint-Petersbourg, 26 ans), que Peter Bosz veut réellement et celle révélée par UOL Esporte menant au brésilien de l'Ajax Amsterdam David Neres (24 ans). A priori, le « Messi iranien » semble plus abordable que l'international auriverde pour qui l'Ajax a fixé la barre à 24 M€ mais on ne sait jamais...