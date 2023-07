OL - Mercato : Barcola a un accord avec le PSG, une recrue enfin bouclée ce samedi ?

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

Il va y avoir du sport à l’OL ce week-end. Les hommes de Laurent Blanc ont en effet rendez-vous avec le Celta Vigo ce samedi en amical afin de poursuivre leur préparation estivale. Selon Relevo, cette rencontre sera l’occasion parfaite pour reprendre les discussions au sujet de Renato Tapia.

La première offre pour Barcola va arriver

« Ce serait, quelle que soit la conclusion, le point final de cette négociation », assure le média espagnol. Du côté du site Olympique et Lyonnais, on explique que « l'OL et Celta sont d'accord depuis plusieurs semaines mais, pour l'heure, c'est Tapia qui bloque car il souhaite avant tout obtenir son passeport espagnol. » Autre dossier compliqué pour l’OL : retenir Bradley Barcola. Sports Zone confirme que le Lyonnais dispose d’un accord de principe avec le PSG et espère que le transfert se fasse. La première offre ne devrait plus tarder.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Même si Jorge Mendes est le nouvel agent de Bradley Barcola, son mandat prend effet de façon officiel seulement le 1er août.



▫️Bradley Barcola dispose d’un accord de principe avec le PSG et espère que le transfert se fasse. La première offre ne devrait plus… https://t.co/uWovIqFPvK pic.twitter.com/Vlz29GG95R — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 27, 2023

