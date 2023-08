OL - Mercato : Barcola prié de snober Chelsea pour le PSG

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Hier, la rumeur d'un intérêt de Chelsea pour Bradley Barcola a fuité dans les médias, anglais comme français. La piste prioritaire des Blues pour le poste d'ailier, Michael Olise, a préféré prolonger à Crystal Palace, ce qui les a poussés à se pencher sur le cas du Gone de 20 ans, également courtisé par le PSG. Les journalistes de L'After ont évoqué cette nouvelle piste et pour eux, pas de doute, Barcola a tout intérêt à repousser les sirènes anglaises pour rester en France.

Chelsea a un effectif pléthorique

"Que Barcola aille à Chelsea, ce serait un choix de carrière très étrange avec le nombre de joueurs qu'ils ont à son poste et même en général, a déclaré Julien Laurens. Tu ne peux pas avoir 15 joueurs par ligne, c'est hallucinant." Pour continuer à progresser en jouant régulièrement, Bradley Barcola est donc invité à rester en Ligue 1. Et peut-être même plus à Lyon qu'à Paris, où les ailes semblent dévolues à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé...

Le calendrier de l'OL pour la saison 2023-24

🎙 @LaurensJulien : "Que Barcola aille à Chelsea, ce serait un choix de carrière très étrange avec le nombre de joueurs qu'ils ont à son poste et même en général. Tu ne peux pas avoir 15 joueurs par ligne, c'est hallucinant." pic.twitter.com/fSJ1qz0gTF — After Foot RMC (@AfterRMC) August 17, 2023

Podcast Men's Up Life