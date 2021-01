OL - Mercato : Benzema veut revenir à Lyon, un remplaçant déjà ciblé pour Depay !

L’annonce n’est pas passée inaperçue en Espagne. Lundi soir, Karim Djaziri a confirmé que son ancien poulain Karim Benzema (Real Madrid, 33 ans) avait bel et bien l’intention de revenir un jour à l’OL.

« Karim Benzema à l’OL ? Oui, il en a vraiment envie, il m’en parle régulièrement, il regarde les matches. D’ailleurs, il n’a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c’est quelque chose dont il a vraiment envie. L’OL c’est dans son cœur, a-t-il déclaré dans Gones Cast. Il y a tout à l’OL pour Karim. Il n'a pas envie de revenir à Lyon et ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon, c’est une question de timing. Je ne dis ce qu’il a dit hier sinon vous allez péter un câble. Dans ses rêves, il y a revenir à Lyon et faire de grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie. »

Horta (Braga) intéresse l'OL

Au-delà de ces révélations, Téléfoot annonce que l’OL aurait déjà ciblé le remplaçant de Memphis Depay en cas de départ au mercato hivernal : Ricardo Horta. L’attaquant de Braga a inscrit 5 buts en 12 matches de championnat. Le club portugais demande 12 millions, mais pourrait accepter un prêt avec option d’achat. En cas d’échec cet hiver, la piste menant à l’international portugais (1 sélection) serait toujours d’actualité pour l’été.