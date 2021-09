OL – Mercato : Boateng devait remplacer un défenseur des Bleus en Liga !

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Si l'OL a réalisé l'un des gros coups du Mercato français en parvenant à arracher au finish la signature de l'international allemand Jérôme Boateng (libre, 33 ans), cette signature n'était anticipée ni d'un côté ni de l'autre. Dans les colonnes de L'Equipe, un membre de l'entourage de Boateng a en effet assuré que l'ex-défenseur bavarois n'avait pas spécialement prévu de rebond en Ligue 1.

« J'étais avec lui le dimanche, c'est-à-dire deux jours avant qu'il débarque à Lyon. On a passé pas mal de temps ensemble et il n'était pas du tout question de l'OL. Tout s'est réellement déclenché le lendemain », assure l'un de ses proches.

Boateng était ok avec Séville mais Koundé a fait capoter le deal

Il faut dire que l'ancien joueur du Bayern Munich était déjà d'accord avec un club. Toujours selon le quotidien sportif, Boateng avait même refusé de rejoindre plusieurs clubs allemands (dont le Hertha Berlin) pour signer … au FC Séville et y jouer la Ligue des Champions. Sauf que le non-accord entre les Andalous et Chelsea pour le transfert de Jules Koundé a fait capoter le deal oral qu'il avait avec Monchi et qu'il a fallu se retourner en urgence.

Jérôme Boateng disposait alors de deux offres reçues le lundi : celle de l'OL et celle, plus lucrative, de Wolverhampton. L'international allemand a donc privilégié Lyon, qu'il dépeint à ses amis comme le « Bayern français » par sa structure et son organisation.