OL – Mercato : bonne nouvelle pour Textor, ça s’agite enfin pour un indésirable !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Karl Toko Ekambi ayant signé officiellement en Arabie Saoudite au Abha FC, l’OL ne compte plus que trois indésirables de son effectif : Youssouf Koné, Tino Kadewere et Jeff Reine-Adélaïde. Alors que l’optimisme est toujours de même pour que le latéral gauche quitte la Capitale des Gaules avant le 1er septembre, le départ des deux autres s’annonce plus compliqué.

Lorient tend la main à Reine-Adélaïde

Alors que les pistes en L1 de Kadewere se sont refermées une à une, une éclaircie est enfin apparue sur le dossier Jeff Reine-Adélaïde. Selon L’Equipe, le plus gros transfert de l’OL – qui arrive en fin de contrat dans un an (2024) – ferait l’objet d’un intérêt marqué du FC Lorient… qui a déjà relancé Romain Faivre.

Le milieu de 25 ans, aussi passé par Lens, Arsenal, Angers, Nice ou encore Troyes, aurait aussi des touches à l’étranger. Le départ de « JRA », même à un tarif modeste, ferait un bien fou à la masse salariale de l’OL, encadrée par la DNCG. A Lyon, Reine-Adélaïde touche en effet 200 000€ par mois.

Podcast Men's Up Life