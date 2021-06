OL - Mercato : Bosz a indiqué une première pépite à Juninho

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Avec la nomination de Peter Bosz pour succéder à Rudi Garcia sur son banc, l'Olympique Lyonnais s'est attaché les services d'un entraîneur offensif, qui adore donner leur chance à de jeunes joueurs. Tout ce qu'il faut aux Gones. Mais en plus, l'ancien joueur de Toulon est un spécialiste du marché néerlandais, forcément. Et cela pourrait s'avérer très profitable en cet été où il faudra faire un gros recrutement sans dépenser des fortunes.

D'après le Daily Mail, l'OL est, avec Leicester et Wofsburg, sur les rangs pour recruter Arnaut Danjuma, ailier oranje ayant inscrit 15 buts et délivré 7 passes décisives cette saison avec Bournemouth, en deuxième division anglaise. Transfermarkt situe la valeur de ce joueur de 24 ans à 12 M€. C'est énorme pour un élément n'évoluant pas dans une élite européenne mais ce serait peu compte tenu de son potentiel. Juninho entendra-t-il ce précieux conseil ?

Mercato OL 20/21 #3 🔴🔵

Arnaut Danjuma

24 ans

Pays-Bas 🇳🇱

Droitier

Fin de contrat 2024

Valeur Transfermarkt : 12M€

(Enorme potentiel !!)#MercatoOL #SignDanjuma #TeamOL @Juninhope08 @JM_Aulas



Danjuma All 15 Goals For Bournemouth 2021 https://t.co/uD6djD1qeX via @YouTube pic.twitter.com/RBmEI8lkr2