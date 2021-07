OL - Mercato : Bosz commet un crime de lèse-majesté, il s’est cru à l’OM ou au PSG !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ceux qui pensent que Peter Bosz a signé à l’OL pour se faire des amis repasseront. À peine débarqué sur le banc des Gones, le technicien néerlandais a voulu imposer une première recrue polémique : André Onana. Ce choix interpelle bon nombre d’observateurs dont fait partie Sidney Govou.

Plus problématique, le propre Anthony Lopez est interpellé par la démarché de son nouveau coach. « Sur le poste de gardien, ça a secoué votre numéro 1 actuel… c’est assez tendu, a déjà précisé l’insider Mohamed Toubache-Ter. Il ne comprend pas ce désir d’aller chercher un Goal. »

La démarche de Bosz n’est pourtant pas isolée : cet été, l’OM et le PSG ont aussi misé sur des gardiens pour concurrencer le titulaire du poste. Pau Lopez vient ainsi rivaliser Steve Mandanda quand Gianluigi Donnarrumma en fera de même avec Keylor Navas.

« À Paris, il faudra expliquer à Navas, décisif pour emmener le PSG en finale de la LDC en 2020, pourquoi on lui a mis le Milanais Donnarumma dans les pieds, ironise Le Progrès ce jeudi. Et à Lyon, on semble vouloir avancer l’idée qu’il faut préparer la succession d’Anthony Lopes. » Du côté de l’OM, le flou est tout aussi artistique autour de Mandanda. « Mais s’il débutait la saison comme numéro 2, il aurait été prévenu quand même », indique son entourage dans L’Équipe.