OL - Mercato : Bosz fait les frais du départ de Depay au FC Barcelone

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Une semaine après la clôture du mercato estival, il est temps de tirer un bilan général. Et cela vaut évidemment pour l’OL. Après avoir dégraissé de manière juteuse une partie de son effectif, avec notamment le départ de Maxwel Cornet en Angleterre, Jean-Michel Aulas peut se targuer d’avoir réussi quelques coups sur le gong.

En revanche, un gros raté entoure son mercato estival est pointé du doigt et laisse déjà un grand vide à Peter Bosz : le départ de Memphis Depay au FC Barcelone n’a pas été compensé malgré des approches auprès d’attaquants (Laborde, Azmoun).

« Si l'OL peut se targuer d'avoir réussi plusieurs gros coups durant ce mercato notamment avec Jérôme Boateng et Xherdan Shaqiri, le club de Jean-Michel Aulas n'a, en revanche, pas remplacé son ancien capitaine, Memphis Depay », analyse le site Olympique et Lyonnais. Le début de saison honorable de Moussa Dembélé suffira-t-il à compenser ce déséquilibre criant ? Les résultats de l'OL après quatre journées restent mitigés et ce n'est peut-être pas pour rien après avoir perdu à la fois un buteur et un capitaine...