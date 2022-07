OL - Mercato : Bosz maintient la pression sur ses dirigeants

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Certains clubs connaissent pire. Et ne s'offrent pas des joueurs du calibre de Lacazette, Tolisso ou encore Tagliafico. Mais à l'OL, on a de l'ambition, et on s'en donne des moyens. Sans doute pour cette raison que l'entraîneur, Peter Bosz, qui se sait attendu au tournant cette saison et qui a mal vécu la déroute en match amical face à Willem II ce samedi (0-5), espère débuter la prochaine saison avec un effectif digne de ce nom.

Pour le compte du Progrès, le technicien a d'ailleurs rappelé sa ou ses priorités. Et il reste du travail pour la cellule de recrutement.

"Tous les jours, j’échange avec Vincent Ponsot. Et ce n’est pas seulement la question de se demander qui va venir… Car ça dépend aussi de ceux qui vont partir. Léo Dubois est parti. Quelques autres joueurs vont peut-être faire comme Léo. Donc, s’il y a sur chaque ligne, un ou deux joueurs qui s’en vont on verra. Mais bien sûr, on a déjà évoqué les solutions. C’est vrai qu’avec un match par semaine, je ne peux pas avoir 30 joueurs. Le cadre doit être plus petit."