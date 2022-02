OL - Mercato : Bosz menacé, Guimaraes s’éclate déjà à Newcastle !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Bruno Guimares. Transféré pour une somme record par l’OL (50 M€) au mercato hivernal, le milieu brésilien (24 ans) s’éclate déjà à Newcastle. Hier soir, l’intéressé a même participé à la large victoire des Magpies contre Everton lors de la 24e journée de Premier League (3-1).

Un succès qui a permis au club anglais de sortir de la zone rouge. L’ancien joueur de l’OL, entré dans le temps additionnel, a diffusé un message de bonheur immédiat. « Grand match. Content d'avoir fait ma première apparition en Premier League avec une victoire à la clé. Merci aux supporters pour leur soutien. Superbe atmosphère », a-t-il posté sur Twitter. Pendant ce temps-là, c’est la soupe à la grimace pour Peter Bosz.

Après la défaite à Monaco (0-2), le technicien néerlandais est plus sur la sellette que jamais sur le banc de l’OL. Le choc samedi contre l’OGC Nice (21h) pourrait être décisif. « Jean-Michel Aulas avait fixé l’échéance de fin février afin de mettre en lumière un bilan porteur d’espoir ou pas. Est-ce que la deadline a évolué ? Disons qu’elle prend plus de poids en encore au moment où Nice arrive, et qu’un revers samedi n’est pas envisageable », glisse Le Progrès.

🇧🇷Grande jogo. Feliz pelo meu primeiro jogo na Premier League com uma vitória. Obrigado aos fãs por todo o suporte. Grande atmosfera!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Big game today! I’m happy for the winning in my first game in @premierleague . Thanks to all the fans for the support. Great atmosphere! 🖤🤍 pic.twitter.com/YJBD3o2dV7