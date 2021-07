OL - Mercato : Bosz montre la sortie à un chouchou de Juninho

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

A l'issue de la dernière saison, quand son contrat s'est terminé sur un échec dans la course à la Champions League, Rudi Garcia avait méchamment allumé Juninho en expliquant que le directeur sportif n'aimait pas que l'entraîneur ne fasse pas jouer ses recrues brésiliennes. Il semblerait que soit Garcia ait exagéré, soit que Juninho a mis de l'eau dans son vie car Peter Bosz est bel et bien en train d'indiquer le chemin de la sortie à un Brésilien.

L'Equipe explique dans son édition du jour que Thiago Mendes, pas convoqué pour le match à Porto de ce soir, n'avait plus d'avenir entre Rhône et Saône : « L’absence de Thiago Mendes (29 ans) confirme que l’entraîneur de l’OL, Peter Bosz, ne compte plus vraiment sur lui cette saison. Le joueur, en contact avec Flamengo (D1 brésilienne), même si aucun accord n’a été trouvé entre le club et Lyon, va certainement devoir trouver une solution ». Certes, Mendes n'a pas été déniché directement au pays par Juninho mais il reste un compatriote donc l'un des joueurs visés par Garcia…

