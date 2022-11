Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Tout comme Lucas Paqueta, Bruno Guimarães a quitté l'OL pour signer ne Premier League. Les deux anciens Gones se retrouvent d'ailleurs tous les deux convoqués avec le Brésil pour disputer la Coupe du Monde. Devenu un cadre de Newcastle, Bruno Guimarães a parlé de son rôle différent chez les Magpies.

« Je suis plus libre qu'à l'OL »

Dans une interview à L'Équipe, le milieu de terrain brésilien a expliqué la différence entre son jeu à Lyon et son jeu en Angleterre. « Cette saison, on fait un super parcours (3e). Mais mon rôle ici est complètement différent de celui à Lyon. Je joue comme un numéro 8, je me retrouve souvent aux abords de la surface pour passer ou marquer », explique-t-il. « Je crois que parmi les milieux, seul Kevin De Bruyne participe plus aux actions de buts dans le championnat. Ça veut dire que je réussis des choses intéressantes. J'aime ce jeu, défendre et attaquer. Je suis plus libre qu'à l'OL. Là-bas, j'étais considéré comme un récupérateur qui ne doit pas trop passer le milieu de terrain. À Newcastle, je suis un créateur ».