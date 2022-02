OL – Mercato : Bruno Guimaraes remercie Caçapa pour son transfert à Newcastle !

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Transféré à Newcastle à la fin du Mercato, Bruno Guimaraes a fait part de ses grandes ambitions, ce lundi. « Le projet est plus qu'intéressant, a-t-il soutenu. Cette saison, c'est le maintien. Mais pour le futur, c'est de jouer la C1 et d'essayer de la gagner. »

Guimaraes a également eu un mot pour Claudio Caçapa, son mentor à Lyon. « Je voudrais le mercier pour tout ce qu'il m'a apporté à Lyon. Il m'a encouragé à venir ici en me disant beaucoup de bien du club. » Caçapa avait porté les couleurs des Magpies à son départ de l'OL, de 2007 à 2009.

Guimaraes asked about Mirandinha: "I would like to send my best wishes to Mirandinha & to say thanks & send my regards to Claudio Cacapa, who is a coach at Lyon & who encouraged me to come here & told me so much about the club."



Says Xavi & Andres Iniesta inspire his game. #NUFC