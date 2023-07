OL – Mercato : c'est officiel pour Faivre, les dessous de son transfert

Romain Faivre quitte l'OL, comme attendu, annonce le club rhodanien ce jeudi. L'ancien brestois file à Bournemouth.

Il signe en Angleterre pour 15 millions d'euros et 10 % sur une future plus-value, lui que l'OL avait acheté 15 M€ en janvier 2022. Dans la foulée, le joueur, qui fêtera ses 25 ans demain, a été prêté une saison à Lorient, où il était déjà prêté la saison passée.

Welcome, Romain 😍



We're delighted to announce the signing of Romain Faivre on a long-term deal from Lyon.



He'll spend the 2023/24 campaign on loan at FC Lorient 🤝