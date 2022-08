OL – Mercato : Cheyrou dément les offres pour Aouar et Dembélé... et freine Bosz sur son dernier renfort !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Interrogé vendredi soir par Prime Vidéo sur la suite du Mercato de l'OL, Bruno Cheyrou (responsable du recrutement) a fait le point sur l'avancée générale du Mercato... calmant indirectement Peter Bosz dans sa volonté de recruter un milieu défensif pour boucler le Mercato.

Le dégraissage avant le recrutement d'une sentinelle

« On a un effectif un peu trop conséquent, pour qu'il soit parfaitement cohérent, il faudrait le réduire. Tant qu'il ne sera pas réduit, il n'y aura pas de nouvelles arrivées», a fait savoir l'ancien consultant.

Forcément, Bruno Cheyrou a été lancé sur quelques cas sensibles comme Houssem Aouar ou Moussa Dembélé. A un an de la fin de leur contrat, les deux joueurs sont sur le marché mais le dirigeant lyonnais a mis un bémol aux rumeurs les concernant : « Il n'y a pas eu d'offre pour l'instant. Après, il y a des intérêts, mais entre les offres et les intérêts, il y a une petite nuance. Ce sont des tops joueurs et s'ils restent avec nous, on sera ravi. S'ils ont d'autres opportunités, on étudiera ce qui se présente».