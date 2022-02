OL - Mercato : comment Aulas restructure la cellule de recrutement

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Invité de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" lundi soir, Bruno Cheyrou a longuement évoqué la restructuration de la cellule de recrutement de l'OL. Et, sans surprise, il a expliqué que son président, Jean-Michel Aulas, imposait ses vues en la matière. Car, alors que les clubs ont tendance à avoir de gros effectifs pour tout ce qui est scouting, les Gones n'en ont que quatre...

"Le président ne veut pas une armée mexicaine"

"Ça part du président, qui ne souhaite pas avoir une cellule de recrutement qui soit une armée mexicaine. Il y a plusieurs clubs qui travaillent avec beaucoup de scouts, notamment en Angleterre. Je pense qu'à un moment donné, trop d'informations tue l'information. On veut mettre en place une structure suffisamment petite, mais qui nous permet d'avoir des ressources pour avoir les bonnes informations. On monte petit à petit en puissance, on est en train de structurer et ce n'est pas fini, on va continuer de la développer."

Cependant, le départ de Juninho semble avoir quelque peu plombé l'OL puisque Cheyrou reconnaît un certain retard à l'allumage concernant le recrutement estival : "C'est évident qu'on travaille déjà sur l'été prochain. Ce n'est pas qu'on est en retard, mais dans le futur, j'espère qu'on pourra être encore plus dans l'anticipation et la planification. Ce marché crée aussi des opportunités avec des joueurs en fin de contrat. Mais pour se positionner sur ces dossiers, il fallait déjà travailler un peu au mois d'octobre et novembre."

OL : Bruno Cheyrou confirme la piste Alexandre Lacazette !: Alors que l'Olympique Lyonnais a signé le retour de Tanguy Ndombélé en prêt cet hiver, en plus de l'arrivée de Romain Faivre, les Lyonnais voudraient également voir le retour d'Alexandre… https://t.co/ae8mohQSjN pic.twitter.com/NUggAu8zZr — actu-sport (@actusportcom) February 8, 2022