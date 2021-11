OL - Mercato : comment les Gones ont offert Laborde sur un plateau au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

Choc de cette 13e journée, le match Stade Rennais-OL a les faveurs du prime time d'Amazon ce soir. La prestation de Gaëtan Laborde y sera particulièrement scrutée car l'attaquant a longtemps été en contacts avec les Gones cet été avant de finalement s'engager avec les Bretons, au dernier jour du mercato. L'Equipe est revenue dans son édition du jour sur les raisons de ce revirement de situation.

« A la sortie d’une défaite à Lille (1-2) le 29 août, Gaëtan Laborde, unique buteur montpelliérain dans le Nord, s’imaginait bien plus à Lyon qu’à Rennes. Même si le staff breton lui avait déjà présenté directement le projet via Bruno Genesio et Florian Maurice, le club n’avait pas formulé d’offre écrite avant ce dernier week-end de mercato. La première (10 M€), éloignée du prix demandé (15 sans bonus), était même refusée. Lyon avait lui entamé des discussions avec Laurent Nicollin, le président du MHSC, et avec Christophe Hutteau,l’agent du joueur, mais Juninho et Peter Bosz n’avaient jamais contacté l’attaquant. »

« Le lundi, l’OL, après avoir essuyé un refus du Nantais Randal Kolo Muani, envoie une offre à Montpellier mais qui ne correspond pas aux attentes du MHSC (15 M€ dont 4 de bonus). Dans l’après-midi, les dirigeants olympiens, qui ont envoyé Marcelo en N2, changent de stratégie et se positionnent véritablement sur Jerome Boateng dans un renversement de situation inattendu, laissant le club Laborde sans nouvelles. Pas grave, Rennes passe de nouveau à l’attaque le même jour en sortant les fameux 15 M€. Montpellier accepte l’offre bretonne. Laborde, qui ne cherche pas à partir à tout prix tant il se sent bien à Montpellier, tombe d’accord le soir du dernier avec Rennes. »

