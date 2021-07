OL - Mercato : concurrence avec l'OM, relation avec Lopes… le plan des Gones pour Onana

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

La révélation, dès hier soir, de l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour André Onana a surpris. Car non seulement le gardien camerounais de l'Ajax Amsterdam, qui est une volonté de Peter Bosz, avec qui il a travaillé chez les Lanciers, est actuellement suspendu pour avoir pris un produit interdit (un médicament destiné à sa femme…) mais en plus, il remettrait en cause le statut de titulaire d'Anthony Lopes, enfant du club, pur Gone et chouchou des supporters.

Mais comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour, l'OL a un plan. Déjà, il s'agirait de jouer un mauvais tour à un grand rival puisque, si le quotidien affirme qu'Onana n'a pas encore accepté la proposition de contrat de cinq ans car un autre grand club français est sur les rangs, tout le monde sait qu'il s'agit de l'OM. Les Phocéens veulent préparer la succession de Steve Mandanda. A Lyon, Onana disputerait les Coupes la première saison et pourrait également participer à la CAN 2022 avec le Cameroun. Il ne serait vraiment mis en concurrence avec Lopes qu'à l'horizon 2022-23. Un plan mûrement réfléchi (à 8 M€) qui devrait tout de même laisser quelques traces en interne…

🗣💬 "Ils faut bien expliquer qu'il veut prendre Onana par rapport au jeu, et qu'il a besoin d'un gardien fort dans le jeu au pied.

- Ils ne peuvent pas prendre Onana et garder Lopes en n°2."



Peter Bosz veut Onana comme gardien à Lyon. On en débat dans l'After ! #rmclive pic.twitter.com/vaRuhoaXjS — After Foot RMC (@AfterRMC) July 3, 2021