OL - Mercato : Cornet affole la Premier League, pas de chèque bonus pour Lyon

Un an après son départ de l'OL pour rejoindre Burnley, Maxwell Cornet (25 ans) devrait déjà rebondir dans un club plus huppé. En effet, si les Clarets ne sont pas parvenus à se maintenir en Premier League, l'Ivoirien a brillé cette saison (9 buts en 26 matchs). Des prestations suffisantes pour lui permettre d'éviter le Championship.

L'OL n'avait pas vu la plus-value venir...

Son contrat disposant d'une clause en cas de relégation, Cornet est sur le marché pour à peine 21 M€. Une affaire en Angleterre, dans un pays où les prix s'envolent assez vite. Si l'on en croit The Telegraph, deux clubs seraient très chauds pour le récupérer : West Ham et Everton.

Du côté de l'OL, ce transfert ne permettra cependant pas de mettre du beurre dans les épinards puisque le club rhodanien n'a pas inscrit de pourcentage à la revente dans son transfert (15 M€ dont 15% rétrocédés à Metz) l'été dernier. Désormais âgé de 25 ans, l'Ivoirien n'est plus sujet aux indemnités de formation et le transfert s'effectuant dans le même championnat, le mécanisme de solidarité ne s'applique pas non plus...

Alexandre Corboz

Rédacteur