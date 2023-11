OL - Mercato : la réponse radicale de Lacazette et Tolisso à Textor

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Tous deux revenus à l'été 2022 à l'Olympique Lyonnais, cinq ans après leur départ du club rhodanien, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso seraient poussés vers la sortie par leurs dirigeants, et ce dès cet hiver. C'est ce qu'a annoncé ce lundi nos confrères du Progrès.

Lacazette et Tolisso ne veulent pas partir

Mais toujours d'après le quotidien régional, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, qui touchent respectivement 5,4 et 4,8 millions d'euros par an à Lyon, ne voudraient pas quitter leur club formateur en cours de saison alors qu'il se bat pour sa survie en Ligue 1. Du côté de l'état-major de l'OL, l’idée serait de se séparer des deux ex-internationaux français lors du mercato hivernal afin notamment de ne pas leur régler la deuxième partie de leur prime à la signature.

