OL - Mercato : coups durs pour Textor dans les dossiers Cherki et Lukeba !

S’il a juré fidélité à l’OL au début de l’été, Castello Lukeba devrait bel et bien quitter le club du Rhône cet été. Dans le viseur du RB Leipzig, l'international Espoirs est proche de filer en Allemagne... pour moins cher que prévu. Selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, l’accord entre les deux clubs « pourrait finalement être plus proche de la somme de 31 M€ bonus compris plutôt que les 35 M€ annoncés. » Un petit coup dur pour John Textor... déjà perturbé par le possible départ de Rayan Cherki.

Cherki veut le PSG mais...

« Newcastle passe la seconde pour Rayan Cherki, affirme Sports Zone. Le joueur priorise toujours un avenir au PSG, mais les tensions entre ses représentants et le club de la capitale rend la chose compliquée. Chelsea a également pris des renseignements, mais la superposition de joueurs inquiète ses représentants. Dortmund, toujours dans la course. Lyon veut convaincre le joueur de rester une année de plus et préfère vendre d’autres éléments. »

⚪️🔴🇩🇪 Comme l'a expliqué @LeMechenoua, l'accord entre le #RBLeipzig & l'#OL pour Castello #Lukeba pourrait finalement être plus proche de la somme de 31M€ bonus compris plutôt que les 35M€ annoncés. #mercato #Ligue1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2023

