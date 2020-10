Cela fait partie de ses anecdotes qui reviennent régulièrement et qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais été confirmées par voie officielle. Au début des années 2000, l'Olympique Lyonnais serait passé à côté de Cristiano Ronaldo alors que l'astre portugais n'avait que 17 ans et évoluait encore au Sporting Lisbonne.

Dans les colonnes du Parisien, Bernard Lacombe, qui était alors conseiller du président Aulas, a confirmé que ce bruit de couloir était bien vrai et que CR7 avait bien été conseillé à Lyon par l'ancien joueur de Bordeaux Fernando Chalana.

Lacombe avait flashé sur lui mais il était déjà (trop?) cher

«Au début, je me suis dit que Fernando devait exagérer. Mais j'y suis allé quand même et j'ai vite vu qu'il ne m'avait pas menti (…) Fernando (Chalana ndlr) me l'avait aussi présenté. J'avais un peu discuté avec lui après le match, c'était un bon gamin. La tête sur les épaules, mais il savait déjà où il voulait aller. Ça ne m'étonne pas quand je vois encore sa forme athlétique aujourd'hui à 35 ans », se souvient l'ancien attaquant à la mémoire d'éléphant.

Sur ce dossier, le grand OL des années 2000 n'a toutefois pas pu s'aligner quand Manchester United a raflé la mise contre un chèque de 19 M€. «Il était déjà cher, mais en y repensant, c'est vraiment une opportunité manquée. On savait déjà que ça allait être un joueur immense. Pour certains, il y a des évidences. Pour lui, ça l'était», regrette Lacombe.