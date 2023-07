OL - Mercato : Lacazette a pris une décision radicale pour son avenir

Zapping But! Football Club OL : que faut-il penser des sanctions de la DNCG pour le Mercato lyonnais ?

Sur une rumeur persistante l'envoie toujours du côté de l'Arabie Saoudite et du club d'Al-Shabab, Alexandre Lacazette (32 ans) est bel et bien toujours un joueur de l'OL et les images de la préparation d'avant-saison des Gones ne montrent clairement pas un joueur sur le départ. Au contraire.

Il se fixe des objectifs... avec l'OL

Investi d'une mission, le « Général » est pleinement focalisé sur sa saison avec Lyon comme il l'a laissé entendre à l'occasion de son interview à OL Play : « Je prends du plaisir à être là, avec mes coéquipiers, mes amis, mes « frérots »... J'ai vraiment envie qu'on passe une bonne saison ». Alexandre Lacazette s'est même fixé un objectif chiffré avec l'OL : « Marquer autant que l'an passé ? J'aimerais bien. Mais je sais que pour marquer des buts, il faut être prêt du mieux possible ».

Des mots qui ne peuvent que rassurer les supporters rhodaniens, forcément inquiets des rumeurs autour de leur chouchou.

