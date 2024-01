OL – Mercato : David Friio annonce des avancées, un coup surprise en défense envisagé ?

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Lancé sur la nécessité de renforcer l’équipe dans le secteur offensif, David Friio (directeur sportif de l’OL) ne s’est pas caché ce dimanche soir au Havre : « C'est notre objectif, on travaille d'arrache-pied pour cela. Malick (Fofana) est entré ce soir mais on ne peut pas tout demander à un jeune garçon comme lui dans les circonstances de ce match. Mais bien entendu on travaille sur des recrues, et on avance. »

Si la priorité des recruteurs de l’OL est d’abord de trouver un taulier au milieu et d’aller chercher un ou deux offensifs, les Gones n’ont pas complètement fermé la porte à un nouveau recrutement en défense centrale.

Le dossier Söyüncü s’annonce déjà très compliqué

Alors que les Gones vont évoluer en Coupe de France privés de Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, suspendus après leurs exclusions au Havre, et même si Dejan Lovren va faire son retour de suspension, l’OL envisage toujours de se renforcer en défense centrale en allant chercher un autre joueur en plus d’Adryelson. Surtout si un (Sinaly Diomandé) ou deux départs (Lovren ?) intervenait dans le secteur.

Ces derniers jours, le nom de Caglar Söyüncü (Atlético Madrid, 27 ans) a été évoqué sans que les Rhodaniens ne lancent réellement l’assaut pour le Turc… Et même si un changement de stratégie est possible dans les prochains jours, le dossier s’annonce plus que compliqué pour l’OL du fait de la concurrence. En effet, selon Ekrem Konur, le FC Porto, l’AS Rome, Fenerbahçe et Fulham ont tous amorcé des discussions avec les Colchoneros.

💣💥❗🇹🇷🔵#Atleti❗FC Porto, AS Roma, Fenerbahce and Fulham are continuing negotiations to transfer Atletico Madrid's 27-year-old Turkish defender Caglar Söyüncü. https://t.co/K1cqZ0LsLT pic.twitter.com/7ziXcYx5f8 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 14, 2024

