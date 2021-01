OL – Mercato : Dembélé, Slimani... Juninho fait le point en toute franchise

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

A l'issue de la rencontre opposant le Stade Rennais à l'OL (2-2), Juninho s'est exprimé sur le possible départ de Moussa Dembélé et son remplacement par Islam Slimani (Leicester City). Les mots du directeur sportif rhodanien.

Sur Moussa Dembélé

« Il y a une possibilité. Moussa est venu me voir. Il sent que c'est le moment de changer d'équipe. Ce n'était pas prévu mais on (…) On discute avec l'Atletico. Il n'y a rien de fait. Je pense que Moussa est d'accord mais nous ne le sommes pas encore ».

Sur Islam Slimani

« C'est un joueur qu'on apprécie beaucoup. Cela fait partie des possibilités. Ce n'est pas la seule possibilité. A cette période de la saison, ce n'est pas facile de trouver un attaquant pour six mois ou un an et demi, d'autant qu'on ne souhaite pas dépenser. Islam est une possibilité. En début de saison, j'avais parlé avec lui et ça ne s'était pas fait. Là, ça parle encore, il veut venir venir mais il n'y a rien de fait encore ».