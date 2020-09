OL - Mercato : Depay, Aouar, Dembélé, arrivées... Juninho fait le point

L’OL fait du yo-yo. Après avoir bien entamé sa saison contre un faible Dijon FCO (4-1), les hommes de Rudi Garcia viennent de deux subir deux coups de frein. Le premier est arrivé vendredi à Bordeaux (0-0), avant une défaite à Montpellier hier soir (1-2). Juninho, qui n’a pas manqué de tacler le jeu du MHSC mais aussi l’arbitrage, s’est également penché sur le mercato lyonnais en évoquant les dossiers Memphis Depay et Houssem Aouar.

Juninho cartonne l'arbitrage Remonté après la première défaite des Gones cette saison, Juninho n’a pas été tendre avec l’arbitre de la rencontre, qu’il accuse d’avoir expulsé Houssem Aouar de manière précipitée. « Le penalty se discute mais donner un carton rouge comme ça, c'est la fin du football. Ça méritait juste un jaune », a analysé l’homme fort de l’OL au micro de la chaîne Téléfoot.

« Il y aura peut-être des arrivées »

« Les joueurs savent que ça marche comme ça en début de saison, et en janvier. Nous sommes pros. On n'a rien reçu pour Houssem et Memphis. C'est le choix de Rudi aujourd'hui. On a joué vendredi dernier, on joue vendredi prochain. Je ne pense pas qu'on a perdu parce qu'il a fait tourner. Le marché est ouvert. Il n'y a rien pour nos joueurs. On va envie de garder notre effectif, il y aura peut-être des arrivées aussi, on discute par rapport à ça », a-t-il déclaré sur la chaîne Téléfoot. On n'a pas reçu de proposition pour Memphis, Houssem ou Moussa Dembélé. »

Petite précision importante de Juninho : « Il y aura peut-être des arrivées. » Rudi Garcia l’a encore répété la semaine dernière : il manque un défenseur central à l’OL. On pourrait même ajouter depuis peu un latéral droit pour suppléer Léo Dubois.