OL - Mercato : Depay dit adieu au FC Barcelone et à Lionel Messi

Depuis le succès du FC Barcelone en Coupe du Roi samedi dernier (4-0 aux dépens de l'Athletic Bilbao), Ronald Koeman est encensé par les supporters blaugranas. Car non seulement l'entraîneur hollandais a réussi à redonner un style de jeu chatoyant à une équipe en crise mais, en plus, il a mis fin à deux années sans trophée, une éternité pour le FCB. Mais de là à ce que sa volonté en matière de recrutement soit respectée, il y a tout de même une marge…

Agüero devrait signer pour deux ans

Car, ce n'est plus un secret, Koeman veut travailler avec Memphis Depay. Depuis son arrivée l'été dernier, il estime que son compatriote est le meilleur joueur pour évoluer en pointe et combiner avec Lionel Messi. Il a poussé pour sa venue à l'intersaison 2020 et était confiant pour qu'elle se concrétise cet été, quand le contrat de Depay avec l'OL sera arrivé à expiration.

Mais le nouveau président du Barça, Joan Laporta, n'a pas la même opinion. Ce qui lui importe, c'est de combler Lionel Messi afin de l'inciter à prolonger. Et l'Argentin aimerait voir débarquer son grand copain Sergio Agüero, en fin de contrat à Manchester City. Selon les médias espagnols, l'affaire serait bien embarquée, le Kun devant signer pour deux ans, comme Messi. L'arrivée d'Agüero enterrerait les chances de Depay de découvrir la Catalogne. C'est bien parti pour…