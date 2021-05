OL - Mercato : Depay remplacé par un ancien du Stade Rennais pisté par l'OM ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’OL a lancé les grandes manoeuvres en vue du mercato estival. Si renforcer le secteur de la défense ne figurait pas parmi les objectifs prioritaires, le club dirigé par Jean-Michel Aulas va désormais se pencher sur un renfort offensif, afin d'anticiper un possible départ de Memphis Depay, souvent annoncé du côté du FC Barcelone.

Boga devrait quitter Sassuolo cet été

D'après L'Equipe, Lyon apprécierait le profil de Jérémie Boga. L'ailier ivoirien de 24 ans réalise une belle saison avec Sassuolo en Serie A, et a inscrit trois buts et délivré deux passes. Ces derniers mois, le joueur né à Marseille et passé par le Stade Rennais figurait dans les petits papiers de l’OM. Le départ de Florian Thauvin aux Tigres de Monterrey pourrait-il réactiver cette piste alléchante ?