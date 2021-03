OL – Mercato : deux dossiers épineux se dessinent déjà pour Juninho cet été

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face au Stade Rennais

Avec une lutte pour le podium et peut-être même pour le titre à aborder dans les prochaines semaines, le quotidien de l'OL s'annonce particulièrement chaud. Les Gones ont une belle fin de saison devant eux avant d'abord un été qui sera chaud quoiqu'il arrive.

En effet, du mouvement est annoncé dans un club qui, comme beaucoup, va devoir trouver le moyen de remplir les caisses sans trop s'affaiblir sportivement. Avec en parallèle la gestion du cas Memphis Depay qui arrive en fin de contrat.

Bard et Bruno Guimaraes, deux cas à régler

Juninho va donc avoir du pain sur la planche et deux dossiers épineux se dessinent déjà. Le premier est la gestion de Melvin Bard, la jeune promesse au poste de latéral gauche, qui va vite devenir un sujet au club. Récemment, L'Équipe a évoqué son cas face à une concurrence composée de Cornet et De Sciglio. « Bard aurait d'ailleurs tout intérêt à prouver son potentiel puisque l'OL compte bouger cet été dans ce secteur, Cornet et De Sciglio n'étant pas certains du tout d'être toujours présents après la saison ».

Autre dossier important, celui du milieu de terrain Bruno Guimaraes. Car les performances du milieu lyonnais ne passent pas inaperçues. Déjà sur les rangs pour l'accueillir au moment où l'OL l'a signé, l'Atlético Madrid serait de retour dans le dossier à en croire Mundo Deportivo. Une offensive qui sera d'autant plus difficile à repousser si les Colchoneros remportent la Liga dans quelques semaines...