OL - Mercato : deux transferts à 125 M€ en vue, le PSG et les supporters s’étranglent !

Les supporters de l’OL et les dirigeants du PSG (voir plus bas) risquent de s’étrangler en buvant leur café devant l’information parue hier chez Goal. Dans sa version brésilienne, le média explique très sérieusement que le club rhodanien a un besoin urgent de renflouer ses caisses et songerait à laisser filer Bruno Guimarães (24 ans) et Lucas Paqueta (24 ans) !

En temps de crise, Jean-Michel Aulas souhaiterait profiter de la cote des deux cracks brésiliens pour remplir les caisses pendant les prochaines périodes de mercato. Une somme colossale de 125 millions d'euros au total serait envisagée, notamment 45 M€ pour un Guimarães pisté par la Juventus Turin et deux formations de Premier League.

Quant à Paqueta, un chèque de 80 millions d'euros serait espéré avec notamment un intérêt du PSG qui ne date pas d’hier. Au final, Goal explique que l’OL réaliserait un bénéfice d'environ 85 millions d'euros, les deux joueurs ayant été achetés pour 20 millions d'euros chacun. Info ou intox ?

⚠️ @OL faz jogo duro para vender Lucas Paquetá para o @NUFC.



💰 @OL pede € 80mi (R$ 495,2mi) para liberar o jogador.



💰 @Flamengo teria 3,94%, caso o @OL venda o jogador, o clube carioca receberia € 3,1 mi (R$ 19,5mi na cotação atual)



🗞️ GOAL pic.twitter.com/GW58EqJcET — Scopo PT 👊🏾🇵🇹 (@Info_Scopo) January 24, 2022