OL – Mercato : Djamel Benlamri partant après le derby ?

Arrivé le 5 octobre dernier en provenance du club saoudien de Shabab, Djamel Benlamri (31 ans) pensait jouer un rôle plus actif à l'OL. Apparu seulement à trois reprises (49 minutes), l'international algérien pourrait voir son statut d'indéboulonable chez les Fennecs remis en cause par sa situation de 4e défenseur de l'effectif de Lyon.

Sous contrat jusqu'à la fin de saison à Lyon, celui qui passe après Jason Denayer, Marcelo et le jeune Sinaly Diomandé dans la hiérarchie de Rudi Garcia étudie toutes les options possibles. Si l'on en croit l'ancien journaliste de Foot365 Ignazio Genuardi, Benlamri tient bel et bien une offre du Golfe : venant du club d'Al-Ahli plus précisément.

Actuellement focalisé sur la préparation du derby face à Saint-Etienne, le « guerrier de Sétif » étudierait avec sérieux cette option. Des discussions doivent avoir lieu sur son cas dans les prochains jours à Lyon. Le club ne s'opposerait pas forcément à son départ...