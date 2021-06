OL - Mercato : douche froide pour Juninho sur une piste italienne

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Il y a une semaine, Sky Sports Italia a surpris en assurant que l'Olympique Lyonnais avait proposé 15 M€ à Cagliari pour son milieu de terrain roumain Razvan Marin. Si les Sardes ont refusé, c'est parce qu'ils doivent débourser 10 M€ pour lever son option d'achat obligatoire auprès de l'Ajax Amsterdam et qu'après sa belle saison, ils comptent vendre leur joueur plus cher.

Le montant a filtré. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, il se situerait dans une fourchette de 18 M€ à 20 M€. C'est à la fois peu et beaucoup, surtout pour un club comme l'OL privé pour la deuxième année d'affilée des rentrées d'argent liées à la Champions League et frappé comme tout le monde par la crise sanitaire. Surtout que l'indemnité n'est pas gravée dans le marbre et pourrait encore augmenter si d'autres clubs sont intéressés. Ou si Juninho accepte finalement de verser 20 M€…

Au sujet de Cragno (LOSC ? OM ?) et Marin (OL ?), les tarifs apparaissent aussi prohibitifs. Pour le milieu roumain, un prix de 18-20 M€ est ainsi évoqué. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 17, 2021