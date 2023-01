OL - Mercato : écarté par Laurent Blanc pour son comportement, il va prendre la porte !

Rien ne va plus à l’OL. Suite à la nouvelle défaite des Gones, samedi soir au Groupama Stadium contre le RC Strasbourg (1-2), les dirigeants lyonnais ont tiré la sonnette d’alarme pour rebooster le vestiaire rhodanien.

Pour ce faire, John Textor pourrait investir au mercato hivernal, où plusieurs joueurs sont déjà priés d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Romain Faivre et Moussa Dembélé pourraient être concernés, les deux joueurs ayant déçu le coach de l’OL pour leur mauvais comportement récent, éloigné des exigences du haut niveau.

Selon L’Équipe, l’ancien attaquant du PSG a été écarté lors des deux dernières sorties pour cette raison précise et pourrait avoir déjà trouvé une porte de sortie en Premier League... où il rêve de revenir. D’après Nicolo Schira, Aston Villa a ainsi ouvert des négociations avec le buteur de l’OL, en fin de contrat en juin.

#AstonVilla have opened talks to try to sign Moussa #Dembelè from #OlympiqueLyonnais. His contract expires in June 2023 and there is no agreement to extend it as of now. #transfers #OL #AVFC