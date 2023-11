OL - Mercato : éjecté, Tolisso a déjà des premières pistes !

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

John Textor perd patience à l’OL. Selon Le Progrès, la direction du club rhodanien envisage de se séparer d’ Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso au mercato hivernal. La raison est simple : on ne veut plus de deux joueurs au rendement discutable payés une fortune, à savoir 5,4 M€/an (Lacazette, sous contrat jusqu’en 2025) et 4,8 M€/an (Tolisso, sous contrat jusqu’en 2027).

La MLS et l'Arabie saoudite sur les rangs

Si des équipes se manifestent pour les recruter en janvier prochain, la porte est grande ouverte. Cela pourrait déjà être le cas, au moins pour l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich. Selon Ekrem Konur, le joueur de 29 ans suscite l'intérêt de la MLS et du championnat saoudien. Sous contrat jusqu’en 2027, le champion du monde 2018 est estimé à 8 M€ par le site Transfermarkt.

