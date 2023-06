OL - Mercato : en plus de Pulisic, Textor vise un autre gros coup

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Ce samedi, nos confrères de L'Équipe ont annoncé que l'Olympique Lyonnais serait sur les rangs pour recruter l'ailier gauche de Chelsea, Christian Pulisic, qui n'est plus en odeur de sainteté chez les Blues.

McKennie également dans le viseur ?

En plus de Christian Pulisic, le nouveau propriétaire et président de l'OL, John Textor, et son équipe viseraient un autre international américain, si l'on en croit les informations de MLS Transferts. Il s'agirait du milieu de terrain de la Juventus Turin, Weston McKennie, prêté lors de la deuxième partie de saison à Leeds. Mais pour laisser partir leur joueur cet été, les dirigeants turinois réclameraient pas moins de 30 millions d'euros. Ce qui devrait refroidir les ardeurs lyonnaises...

