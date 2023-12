OL - Mercato : et maintenant, un joueur formé à l'OM dans le viseur !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

La chose fait beaucoup rire les supporters marseillais : après avoir qualifié l'OM de "petit club" lorsqu'il a été interrogé sur Luis Henrique au cours d'une conférence de presse à Botafogo, John Textor n'en finit plus de recruter chez les Phocéens. Son directeur sportif, David Frioo, arrive tout droit de Marseille, tout comme son responsable du recrutement, Mathieu Louis-Jean, et plusieurs scouts. Et pour le nouvel entraîneur, l'Américain songe à Jorge Sampaoli...

Il veut quitter Demirspor, où il n'est plus payé

Et ce n'est pas fini ! Selon Fabrice Hawkins, les Gones lorgnent désormais un joueur formé à l'OM ! Ce qui est un peu le monde à l'envers car c'est plutôt Lyon qui est réputé pour sa formation... Le joueur en question est l'ailier droit Yusuf Sari (25 ans). Plus payé par Adana Demirspor comme la plupart de ses coéquipiers, il veut partir. L'OL songerait à formuler une proposition prochainement.

❗️Adana Demirspor est en défaut de paiement (salaires) depuis le début de la saison, plusieurs joueurs souhaitent partir.

🔹Yusuf Sari intéresse Lyon et Toulouse. À l’OL on réfléchit à formuler une offre prochainement

🔹Le Dynamo Moscou propose environ 5M€ pour Andreaw Gravillon pic.twitter.com/u41kE6W2Ko — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 10, 2023

