OL - Mercato : et un nouveau prétendant pour Azmoun !

Avant même que le mercato n'ouvre ses portes, Sardar Azmoun était annoncé comme un renfort de l'Olympique Lyonnais. L'attaquant iranien de 27 ans voulait quitter le Zenit Saint-Pétersbourg, le club russe était prêt à le laisser filer et les Rhodaniens s'étaient mis d'accord avec lui. Et puis le Zenit a changé d'avis, puis la Juventus Turin a débarqué sur le coup et Azmoun s'est considérablement éloigné de la capitale des Gaules...

Et ce n'est pas fini ! Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, le Bayer Leverkusen serait également intéressé par l'Iranien en cas de départ de Lucas Alario à Venise. En bref, Sardar Azmoun n'a jamais semblé aussi loin de Lyon !

Alors que l’Argentin Alario suscite l’intérêt prononcé de Venise, le Bayer Leverkusen fait partie des clubs qui se sont positionnés sur le dossier #Azmoun (Zenit). Libre en juin prochain, l’Iranien pourrait bouger cet hiver si son club parvient à le remplacer. #Mercato #OL #Juve — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 19, 2022