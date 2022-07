OL - Mercato : Fekir et Mourinho pourraient faciliter la sortie d'Aouar

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

José Mourinho a de toute évidence envie de recruter un milieu offensif formé à Lyon. En effet, l'entraîneur de l'AS Roma a un temps lorgné sur Houssem Aouar. Et aujourd'hui, selon le quotidien catalan Sport, il cible Nabil Fekir. Le Portugais et l'ancien Gone pourraient être déterminants pour l'été lyonnais et l'avenir d'Aouar. Car si Fekir s'en va, le Betis Séville lui cherchera un successeur et Aouar fait partie des prétendants.

Nous avons relayé plus tôt dans la journée que les Verdiblancos avaient d'autres pistes estampillées Real Madrid. Notamment Isco. Mais Sport assure qu'Aouar demeure une priorité et que les négociations avec le joueur comme avec l'OL pourrait s'accélérer en cas de vente de Fekir. Ce dernier préfèrerait rester en Andalousie mais il y a des offres qui ne se refusent pas, car en plus de la Roma de Mourinho, l'AC Milan est aussi sur les rangs pour l'accueillir. Le Betis réclamerait 35 M€ pour lui. Une partie de cette somme reviendrait d'ailleurs dans les caisses lyonnaises....