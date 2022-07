OL - Mercato : Fekir vers le FC Barcelone, le jackpot pour Textor ?

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Nabil Fekir n’a pas prévu de revenir à Lyon pour retrouver ses potes Tolisso et Lacazette pourtant Jean-Michel Aulas pourrait se réjouir que son ancien joueur s’arrache entre clubs européens. L’OL avait fixé un pourcentage de 20% à la revente lorsque Fekir avait été vendu au Betis. La concurrence entre grands clubs pourrait faire monter les enchères et le club andalous exigerait au moins 40 millions pour le natif de Vaulx-en-Velin sous contrat jusqu’en 2026.

Pour résumer

Le FC Barcelone entre dans la course pour Fekir, convoité par la Roma, l'Atletico et l'AC Milan. Le Betis Seville en veut 40 millions et le Barça pourrait les lâcher si les Catalans ne pariennent pas à acheter Bernardo Silva. L'OL a 20% sur la revente et pourrait donc toucher le jackpot.