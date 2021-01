OL - Mercato : Garcia a convaincu Depay de rester jusqu'en juin

Depuis hier, Memphis Depay peut négocier avec n'importe quel club en vue de la saison prochaine. Ce dont le Néerlandais ne se privera pas. Mais alors qu'il était question que l'OL le vende cet hiver pour récupérer un peu d'argent, l'ancien de MU devrait finalement rester jusqu'en juin. Cela grâce à Rudi Garcia qui, en faisant des Gones les leaders de la L1 à la trêve, a donné envie à son joueur de demeurer lyonnais jusqu'au terme de la saison pour se mêler à la lutte pour le titre.

Sensible à l'idée de jouer le titre avec l'OL

« Depay, qui peut s’engager où il le souhaite à partir d’aujourd’hui pour la saison prochaine, est forcément sensible à l’opportunité de jouer le titre en France brassard au bras, pour la dernière de ses quatre saisons à Lyon, peut-on lire dans L'Equipe. Ronald Koeman désire toujours attirer son compatriote cet hiver, mais le Barça n’a toujours pas d’argent et, depuis la blessure de Moussa Dembélé, opéré d’une fracture du bras et qui en a encore pour quelques semaines de convalescence, l’OL est de toute façon beaucoup moins enclin à ouvrir la porte pour Depay. »

« Dans l’improbable hypothèse où il le ferait, le club rhodanien a une solution de remplacement en magasin, ou plutôt à Leicester, en la personne d’Islam Slimani. Le contact est maintenu avec l’entourage de l’international algérien (32 ans, 26 sélections, 12 buts), qui peut se libérer de ses six derniers mois de contrat avec le club anglais. Mais l’ex-Monégasque a également d’autres courtisans et l’OL n’en est pas encore à chercher un remplaçant à Depay, qu’il compte bien voir rester. »