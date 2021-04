OL - Mercato : Garcia a déjà mis la main sur le successeur de Depay

Zapping But! Football Club OL : nos voeux pour les Gones en 2021

Rudi Garcia ne sera plus l’entraîneur de l’OL la saison prochaine. Le sort de l’actuel coach des Gones est en effet scellé depuis plusieurs semaines mais cela ne l’empêche pas de finir la saison en trombe avec la L1 et la Coupe de France en ligne de mire. Hier, l’OL s’est ainsi qualifié en quarts de finale grâce à son succès étriqué sur le Red aux tirs au but (2-2, 5 tab 4).

L’ancien entraîneur de l’OM a vu quelques défaillances dans son équipe mais a été satisfait par la prestation de Lucas Paqueta... passeur et buteur avec le n°9 dans le dos. « Il nous manquait du monde, il était plus offensif et cette position lui va bien derrière l’attaquant, a-t-il analysé. Mais même quand il est milieu, il est très offensif. »

Paqueta est le plus décisif du moment à l'OL

Face à l’hécatombe qui touche son secteur offensif, le coach de l’OL a testé Paqueta dans des positions d’attaquant, cette semaine à l’entraînement, et il a même songé à l’aligner numéro 9, dans l’optique d’épargner la pelouse synthétique à Memphis Depay. Le Brésilien est l’homme qui pèse dans un OL en souffrance, actuellement. Sur les huit derniers matches, il a été directement impliqué sur 6 buts (4 réalisations, 2 passes décisives). Suffisant pour le voir monter d’un cran durablement ?