OL - Mercato : Garcia lie la course au titre à la présence de Depay

L'Olympique Lyonnais s'est couché hier soir dans la peau du leader du championnat de France. Après un départ catastrophique en Ligue 1, les Gones en sont à treize matches sans défaite après leur succès à Nice (4-1). Interrogé par Téléfoot sur la possibilité de lutter pour le titre, Rudi Garcia a rappelé que l'objectif était de terminer dans les trois premiers et que Lyon aurait son mot à dire pour la 1ère place à l'unique condition que Memphis Depay reste au club jusqu'en juin. Sous entendu : qu'il ne soit pas vendu à Barcelone ou un autre cet hiver.

"Si on a des ambitions, Memphis sera avec nous lors de la seconde partie de saison"

“Un parcours de champion ? En tout cas c’est une très belle série. Treize matches sans défaite c’est bien, quatorze ce sera mieux, on reçoit Nantes mercredi. On est focalisé là-dessus. Effectivement, on a marqué beaucoup de points lors des dix derniers matches. On veut finir 2020 de la meilleure des manières en battant Nantes.”

“Alors on sera au moins deuxième du classement après 17 journées, ce qui sera significatif. Mais ça ne vous fait rien gagner et ça ne vous assure de rien du tout. L’ambition, c’est d’être dans les trois premiers, 3,2 ou 1. On a été pollué par le mercato estival, j’espère qu’on ne le sera pas avec le mercato hivernal. Si on a des ambitions, Memphis sera avec nous lors de la seconde partie de saison. Memphis est un joueur de classe mondiale et on est beaucoup plus fort avec lui.”