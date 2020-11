OL – Mercato : Garcia, prêt... Gouiri lâche ses vérités sur son départ de Lyon

C'est un départ qui laisse de gros regrets aux supporters de l'OL depuis plusieurs mois. Amine Gouiri, jeune talent des Gones sur lequel les coachs lyonnais n'ont pas franchement misé, s'affirme comme une valeur sûre dès ses premiers pas à Nice. Pour l'Equipe, Gouiri a rétabli certaines vérités.

Sur son choix de quitter le club cet été après avoir refusé des opportunités auparavant. « Il y a eu le confinement. J'en ai profité pour bien réfléchir, j'étais préparé à partir. Deux ans avant, ça aurait été plus difficile. Et Nice est venu en remplissant tous mes critères. »

Mais aussi sur son refus de partie en prêt à Nîmes, quelques mois plus tôt, alors qu'une opportunité de s'exprimer en Ligue 1 existait déjà. « J'ai préféré rester à Lyon pour me battre. J'ai fait de bonnes prestations en Youth League et en N2, j'ai été récompensé en intégrant le groupe pro et il y a eu le confinement. Le prêt n'était pas une garantie, ce n'était pas l'idéal pour la suite. J'aime que ce soit bien carré. »

Gouiri a cassé une mauvaise réputation

Savourant sa revanche avec les Aiglons, Gouiri apprécie surtout d'avoir répondu à quelques rumeurs infondées. Tout en estimant que son avenir lyonnais était trop bouché. « J'entendais les gens dire "Gouiri a eu trois coaches (Genesio, Sylvinho, Garcia), s'il ne joue pas, c'est qu'il doit avoir des problèmes de comportement, il ne doit pas bosser." Sauf qu'on voit aujourd'hui que ce n'était pas fondé. Je pense que pour un jeune de Lyon, c'est plus dur de percer maintenant. Ils ont un effectif énorme. L'an dernier, j'avais lu dans L'Équipe que Moussa Dembélé était le joueur le plus utilisé en Europe, et je ne jouais pas. Même avant Garcia, il fallait qu'il y ait un blessé ou un suspendu, ce n'était pas par rapport au mérite de la semaine. Je n'ai pas de regrets car j'ai tout donné », a conclu Gouiri.