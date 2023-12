OL - Mercato : Grosso aurait déjà retrouvé un banc !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

7 matches et puis s'en va : le retour de Fabio Grosso à l'OL s'est avéré catastrophique, et John Textor a mis fin à l'expérience en milieu de semaine dernière. Mais Grosso pourrait rebondir plus vite que prévu.

Direction Palerme ?

En effet, ITASportPress révèle que le club de Palerme s'intéresse à lui. Huitième du classement de Serie B, Palerme serait en passe de limoger Eugenio Corini, l'ancien joueur de la Juve. Et le club sicilien, remonté cette année en Serie B après avoir connu une relégation administrative en Serie D en 2019., pourrait donc nommer Grosso dans la foulée. A suivre...

