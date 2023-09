OL - Mercato : Grosso, ce serait presque finalisé !

Le Here We Go est parti ! Fabrizio Romano annonce ce soir que l'Olympique Lyonnais et Fabio Grosso sont dans la dernière ligne droite des négociations. L'ancien latéral gauche, qui a joué chez les Gones entre 2007 et 2009, va devenir le nouvel entraîneur des Gones. Il est libre après la fin de son aventure à Frosinone, qu'il a réussi à faire remonter en Serie A en juin dernier.

Une bonne nouvelle pour les supporters lyonnais, qui avaient pris peur avec les premiers noms ayant filtré dans la presse. Ils avaient notamment protesté contre l'arrivée annoncée imminente de Gennaro Gattuso. L'ancien pitbull italien n'a connu quasiment que des échecs depuis qu'il a débuté dans la carrière d'entraîneur. Grosso a au moins un autre pedigree et un jeu plus attrayant sur le papier.

Fabio Grosso to Olympique Lyon as new head coach, here we go! Agreement in place tonight, now waiting to prepare documents, formal details and get it signed 🔵🔴🇮🇹 #OL



John Textor wanted Grosso as surprise candidate — 1st call by @hugoguillemet, now almost done. pic.twitter.com/m6k7uuOEc2