OL - Mercato : Guimaraes à Newcastle, les ultimes péripéties du dossier

Si l'OL a apporté un démenti catégorique au fait qu'il aurait accepté une offre de 40 M€ de Newcastle pour Bruno Guimaraes, cela n'empêche pas les deux clubs de continuer à négocier. D'après L'Equipe, Lyon ne serait pas opposé fermement à une vente mais discute de bonus supplémentaires sur le dossier.

Un contrat XXL offert à Guimaraes

Quant au joueur, parti en sélection du Brésil en ce mois de janvier, il a donné son aval à ses agents pour négocier avec les Magpies. Si Bruno Guimaraes, qui est heureux à Lyon, ne forcera pas son départ, le milieu de terrain a toujours en tête de jouer en Premier League dans sa carrière. Newcastle lui offrirait la possibilité de multiplier par quatre son salaire actuel (220 000€ brut par mois) mais Bruno Guimaraes n'est pas non plus contre l'idée d'attendre encore quelques mois, désireux de bien finir la saison en France et en Europe avec l'OL avant d'imaginer rejoindre un club dans une meilleure situation que les Magpies (18e de Premier League). Au courant des intérêts d'Arsenal et de la Juventus de Turin, Bruno Guimaraes estime qu'une offre de cet acabit peut revenir sur la table en juin.

Un vol Brésil - Newcastle réservé pour la semaine prochaine ?

Côté britannique, on reste néanmoins confiant sur le dossier. Le Daily Express assure notamment que, malgré les récents refus lyonnais, Newcastle et les agents du Brésilien auraient déjà réservé un vol en direction du Nord de l'Angleterre pour la semaine prochaine...

Le Daily Express indique en une de son cahier sport que l'OL aurait déjà refusé deux propositions de Newcastle pour @brunoog97. Mais le club anglais reste confiant et les agents du joueur auraient déjà réservé un vol pour la semaine prochaine pic.twitter.com/WzCobsGqPg — OL+ (@OL__Plus) January 27, 2022