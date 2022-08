OL – Mercato : Houssem Aouar à 2 M€ d'un départ pour l'Angleterre !

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

Poussé vers la sortie à l'OL où il ne lui reste plus qu'un an de contrat (2023), Houssem Aouar (24 ans) espérait que de grands clubs européens se proposeraient pour l'accueillir. Dans un Mercato d'été 2022 fermé, le milieu formé à Lyon a vite déchanté.

Néanmoins, si l'on en croit l'éminent spécialiste de Sky Sports en Italie Gianluca Di Marzio, une porte de sortie en Angleterre s'est ouverte pour Aouar : Nottingham Forest. Promu en Premier League cet été après 14 ans d'absence, les Reds ont déjà déboursé plus de 100 M€ sur le marché des transferts et n'ont pas l'intention de faire de la figuration en championnat. D'après Nabil Djellit, les positions se sont rapprochées entre un OL qui attend 15 M€ et Nottingham qui en a déjà offert 13. Les Anglais prévoient également un contrat en or pour Aouar, très supérieur à celui formulé par le Bétis Séville.

A défaut d'Arsenal, Manchester City ou la Juventus de Turin, il s'agit d'un rebond intéressant pour Houssem Aouar, lequel peut espérer faire comme Maxwell Cornet en se faisant d'abord repérer dans un club de deuxième moitié de tableau avant de viser plus haut...